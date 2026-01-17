L'obiettivo è arrivare a 20 di fila senza perdere per il Milan: non succede dal 1992-1993
I rossoneri non arrivano a 20 partite di fila senza perdere nello stesso torneo senza perdere dai primi sette mesi del torneo 1992/93 (prime 23 gare di quella stagione senza perdere, l'allenatore era Fabio Capello). Lo riporta Opta.
