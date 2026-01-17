L'Inter non sbaglia: vittoria di misura a Udine grazie a Lautaro
L'Inter non sbaglia e si guadagna almeno un'altra settimana in solitaria in vetta alla classifica di Serie A Enilive. La formazione di Cristian Chivu ha aperto il sabato di campionato con una vittoria di misura in casa dell'Udinese. È bastato un gol nel primo tempo del capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Con questi tre punti la formazione interista mette pressione sul Napoli in campo alle 18, sulla Juventus in campo alle 20.45 e poi su Roma e Milan che saranno di scena domani.
DATA E ORARI DELLA 21ESIMA GIORNATA
16/01/2026 Pisa-Atalanta 1-1
17/01/2026 Udinese-Inter 0-1
17/01/2026 Napoli-Udinese h. 18:00 DAZN
17/01/2026 Cagliari-Juventus h. 20:45 DAZN/SKY
18/01/2026 Parma-Genoa h. 12:30 DAZN
18/01/2026 Bologna-Fiorentina h. 15:00 DAZN
18/01/2026 Torino-Roma h. 18:00 DAZN/SKY
18/01/2026 Milan-Lecce h. 20:45 DAZN
19/01/2026 Cremonese-Verona h. 18:30 DAZN
19/01/2026 Lazio-Como h. 20:45 DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan