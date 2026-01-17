L'Inter non sbaglia: vittoria di misura a Udine grazie a Lautaro

vedi letture

L'Inter non sbaglia e si guadagna almeno un'altra settimana in solitaria in vetta alla classifica di Serie A Enilive. La formazione di Cristian Chivu ha aperto il sabato di campionato con una vittoria di misura in casa dell'Udinese. È bastato un gol nel primo tempo del capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Con questi tre punti la formazione interista mette pressione sul Napoli in campo alle 18, sulla Juventus in campo alle 20.45 e poi su Roma e Milan che saranno di scena domani.

DATA E ORARI DELLA 21ESIMA GIORNATA

16/01/2026 Pisa-Atalanta 1-1

17/01/2026 Udinese-Inter 0-1

17/01/2026 Napoli-Udinese h. 18:00 DAZN

17/01/2026 Cagliari-Juventus h. 20:45 DAZN/SKY

18/01/2026 Parma-Genoa h. 12:30 DAZN

18/01/2026 Bologna-Fiorentina h. 15:00 DAZN

18/01/2026 Torino-Roma h. 18:00 DAZN/SKY

18/01/2026 Milan-Lecce h. 20:45 DAZN

19/01/2026 Cremonese-Verona h. 18:30 DAZN

19/01/2026 Lazio-Como h. 20:45 DAZN