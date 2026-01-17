Rabiot come Nico Paz e McTominay: ha almeno tre gol e tre assist in Serie A

Oggi alle 15:37News
di Antonello Gioia

Adrien Rabiot è uno dei soli tre centrocampisti del torneo in corso con almeno tre gol e tre assist vincenti (insieme a Nico Paz e Scott McTominay). Lo riporta Opta.