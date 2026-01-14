Allegri e la qualificazione in Champions: "Sarebbe importante per l'aspetto tecnico ed economico"
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.
Se il Milan torna in Champions come lo fa? Da protagonista o da comparsa anche a causa del possibile mercato in uscita ed eventuali cessioni eccellenti come quelle di Tonali e Reijnders in passato?
"Facciamo un passo alla volta. Cerchiamo di arrivare tra le prime 4. In Champions ci sono squadre di valore mondiale come fatturato. Il Real Madrid fattura più di un miliardo, il Bayern 975 milioni. Quella forbice lì è difficile. Intanto speriamo che tutte le squadre italiane vadano avanti in Europa per permettere che vadano 5 squadre in Champions. Qualificarsi sarebbe importante per l'aspetto tecnico ed economico. Concentriamoci su cosa fare quest'anno, su cosa fare l'anno prossimo lo vedremo".
Il resto della Serie A pensa al 21° turno nel weekend: il programma completo
In attesa dei risultati dei recuperi delle partite che non si sono disputate per via della Supercoppa Italiana, queste sono le partite del prossimo turno di campionato, valevole per la 21esima giornata di Serie A Enlive.
VENERDÌ 16/01
Pisa-Atalanta, ore 20.45
SABATO 17/01
Udinese-Inter, ore 15.00
Napoli-Sassuolo, ore 18.00
Cagliari-Juventus, ore 20.45
DOMENICA 18/01
Parma-Genoa, ore 12.30
Bologna-Fiorentina, ore 15.00
Torino-Roma, ore 18.00
MIlan-Lecce, ore 20.45
LUNEDÌ 19/01
Cremonese-Verona, ore 18.30
Lazio-Como, ore 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan