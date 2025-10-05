Allegri esalta Modric: "Ha passione, ama il calcio altrimenti non si spiega quello che ha fatto dopo Milan-Napoli"

vedi letture

In vista di Juventus-Milan, in programma stasera alle 20.45, mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN. Questo un estratto delle parole del tecnico rossonero su Luka Modric, simbolo di questo suo nuovo Milan:

Su Modric e la passione per questo sport

"Sì, è una scena che ho visto più volte dopo la partita perchè un gesto così ti fa capire tutta la passione e importanza di questo sport. Luka ha passione, ama il calcio altrimenti non si spiega quello che ha fatto in Milan-Napoli. Uno come lui ha vinto tantissimo, pallone d'oro, e alla fine della partita si inginocchia in mezzo al campo. Questo è un esempio per tutti quelli che giocano a calcio".

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Allianz Stadium di Torino, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Guida di Torre Annunziata

Asssitenti: Colarossi - Rossi C.

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Ghersini