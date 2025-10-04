Allegri fa il punto sul suo Milan: "Tomori ok. Leao e Nkunku stanno crescendo di condizione"

vedi letture

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, partita che vedrà il tecnico rossonero tornare allo Stadium da avversario per la prima volta in 10 anni.

La difesa del Milan può essere la carta vincere domani? Per te è una rivincita domani?

"Non è una rivincita. Quando sono andato alla Juve ho ringraziato il Milan per i primi 4 anni. Prima di tornare qui ho ringraziato la Juve. Domani non è una rivincita, sarà una bella partita. Dovremo fare una bella partita tatticamente. Difesa? Contro il Napoli abbiamo difeso bene, ma potevamo fare meglio come nell'azione del rigore".

Domani andrebbe un pareggio?

"Per raggiungere l'obiettivo finale serve un certo numero di punti. Di solito per il quarto posto servono 74-75 punti. Domani dobbiamo giocare una partita molto tecnica, loro pressano tanto, hanno fatto sempre gol, hanno giocatori importanti. Quando ci sono gare così di solito vengono fuori belle partite, sono gare belle da giocare".

Come stanno Tomori e Leao?

"Tomori è a disposizione. Leao ha fatto una bella settimana, è la prima dal 17 agosto. Domenica volevo farlo entrare, ma non così presto. Leao sta crescendo di condizione, così come Nkunku".