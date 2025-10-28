Allegri: "Gli arbitri sbagliano come noi, serve serenità"

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Bisogna andare avanti, per forza. Indietro non si può più tornare. Arbitrare è molto difficile in questo calcio dove la velocità è pazzesca e ci sono molti contrasti. Il Var ha migliorato tantissime cose, quando le cose diventano soggettive si creano discussioni. Vanno lasciati arbitrare, sbagliano come sbagliamo noi, sbagliano tutti".

Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Ci vuole più serenità nell'accettare gli errori - ha aggiunto -. Quando sono a favore si chiude un occhio, quando sono contrari si apre anche il terzo occhio (ride, ndr). Ci sono arbitri giovani come i calciatori giovani, col tempo tutto si sistemerà per il meglio". (ANSA).