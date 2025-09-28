Allegri: "Modric e De Bruyne di primissima fascia. Felice di allenare Luka"
In vista di Milan-Napoli di questa sera mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN. Queste tutte le sue dichiarazioni:
In campo ci sarà un Modric contro De Bruyne… In che categoria rientrano questi due calciatori?
“Nei top dei giocatori di primissima, non prima, di primissima fascia. Sono molto contento di avere e allenare Luka Modric e di vedere De Bruyne giocare”.
