Allegri: "Molto contento di avere Estupinan. Nelle ultime partite è migliorato a livello fisico e tecnico"

Arrivato in estate per sostituire Theo, ceduto all'Al-Hilal, Pervis Estupinan sta offrendo prestazioni sempre più convincenti dopo un inizio in chiaroscuro. Alla vigilia di Milan-Napoli Max Allegri ne parla così in conferenza stampa:

Su Estupinan:

"È un ottimo giocatore, sta crescendo. Non dimentichiamoci che sono arrivati 10-12 giocatori nuovi. Un grande professionista, sono molto contento di averlo a disposizione. Nelle ultime partite è migliorato a livello fisico e tecnico".