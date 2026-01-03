Allegri promosso dai quotidiani: "Il Milan di corto muso va in testa alla classifica". Voti alti: 7
Nonostante la forte emergenza Allegri sceglie gli uomini giusti e torna da Cagliari con tre punti che valgono momentaneamente la testa della classifica: alla squadra chiede solidità ed attenzione difensiva, i ragazzi lo seguono. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani per il tecnico rossonero.
Corriere dello Sport 7
Successo pesante che fa dimenticare il primo tempo sonnolento. Dà la sveglia all’intervallo e si vede un altro Diavolo.
Tuttosport 6.5
Il Milan di corto muso va in testa alla classifica.
Gazzetta dello Sport 7
Panchina numero 150 in A con il Milan e… vittoria di corto muso. Dopo il KO con il Napoli in semifinale di Supercoppa, due successi senza subire gol (9 clean sheet in 17 gare). Ora le medio-piccole fanno meno paura.
