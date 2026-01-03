Matuzalem rivela: "Ho sfiorato Milan e soprattutto Roma"

Francelino Matuzalem, ex centrocampista, tra le altre di Lazio, Genoa e Bologna, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato alcuni retroscena di mercato: "Retroscena di mercato da svelare? Ho sfiorato Milan e soprattutto Roma. Incontrai Spalletti in hotel ai tempi dello Shakhtar. Lì ho avuto l'allenatore migliore: Lucescu".

Questo il tabellino di Cagliari-Milan, match valido per la diciottesima giornata di Serie A.

CAGLIARI-MILAN 0-1

Marcatori: 50’ Leao.

LE FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati (dal 61’ Borrelli), Mazzitelli (dal 83’ Cavuoti), Obert (dal 61’ Idrissi); Esposito (dal 66’ Gaetano), Kılıçsoy (dal 83’ Pavoletti). A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Mina, Pintus, Deiola, Liteta, Rog, Luvumbo, Trepy. All. Fabio Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (dal 69’ Ricci), Modric, Rabiot, Estupinan (dal 79’ Gabbia); Loftus-Cheek (dal 79’ Pulisic), Leao (dal 69’ Fullkrug). A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Pavlovic, Athekame, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: 83’ Idrissi, 90’+1 Saelemaekers, 90’+1 Palestra.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.