Gozzini: "Nella versione centravanti Leao ha imparato a segnare di testa, mentre destro e sinistro, acrobazia e azione personale già erano di repertorio"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Altra specialità sbloccata: gol in scivolata, nel senso che Leao segna mentre sta per cadere a terra. Nella versione centravanti Rafa ha imparato a segnare di testa, mentre destro e sinistro, acrobazia e azione personale facevano già parte del repertorio. Sul campo del Cagliari non è solo Leao a franare spesso: scivolano un po’ tutti. Quando il portoghese riceve palla da Rabiot è nella sua zona mancina dell’area, controlla e con una leggera deviazione di Luperto batte il portiere avversario. Un attimo prima che il piede destro d’appoggio slitti sul terreno di gioco: Rafa cade, si rialza, corre sotto il settore dei milanisti in trasferta e cade ancora, stavolta scivolando volutamente in ginocchio di fronte al pubblico in festa. Di nuovo in piedi e poi sulla sua tavola da surf immaginaria, classica esultanza dopo un gol.

Quello di ieri è il suo settimo stagionale: sei in campionato e uno in Coppa Italia. Così il Milan ha due attaccanti nei primi tre posti della classifica marcatori: Pulisic a quota otto e Rafa salito a sei. Solo l’Inter ha due nerazzurri nelle prima tre posizioni: Lautaro, molto più “attaccante” delle punte rossonere, e Calhanoglu. Sette sono anche i gol di Leao al Cagliari, la vittima preferita in assoluto: il primo della serie segnato sempre a gennaio, ma di sei anni fa".