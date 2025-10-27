Allegri: "Pulisic contro la Roma? Rispondo così. E su Jashari..."

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan.

Su Jashari e Pulisic:

"Con la Roma assolutamente no Pulisic, con il Parma speriamo di averlo per la panchina. Il recupero sta andando bene. Per quanto riguarda Jashari credo che da mercoledì si possa piano piano riaggregare con la squadra. Avrà bisogno di tempo, durante la sosta vedremo di organizzare un’amichevole perché comunque non scordiamoci che è arrivato ai primi di agosto, ha giocato solo 45 minuti un’amichevole a Dublino, e poi dopo si è fatto male. Praticamente è tre mesi e mezzo che non gioca a calcio. Quindi va riadattato e ci vorrà un pochino di tempo. Ma già averlo con la squadra, soprattutto per lui, perché è un ragazzo che ha voglia di rientrare… Ma ci vorrà il suo tempo per reinserirlo e soprattutto per lui per ritrovare la condizione”.