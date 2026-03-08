Allegri: "Pulisic sta migliorando la condizione: sarà fondamentale per noi"

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN poco prima del fischio d’inizio di Milan-Inter, Derby che chiude la domenica della 28esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Come sta Pulisic?

“Credo che stia migliorando la condizione, nella parte finale del campionato sarà fondamentale per noi. Non è che se un giocatore sta 2-3 mesi senza far gol allora non è più capace. Ha iniziato la stagione con un infortunio, ha avuto una serie di contrattempi che non l’hanno messo nella condizione ottimale per farlo rendere. Ma all’inizio ha fatto gol importanti”.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida all'ombra della Madonnina.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu