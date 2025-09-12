Allegri ritrova Rabiot, il simpatico siparietto tra i due: "Ciao Vagabondo!"

vedi letture

Un simpatico siparietto quello tra Adrien Rabiot e mister Massimiliano Allegri, oggi insieme per la prima volta con la maglia del Milan. Il nuovo rinforzo francese infatti, oggi ha svolto il suo primo allenamento a Milanello, stupendo staff e preparatori per le proprie qualità atletiche e fisiche. La simpatica scena tra i due è stata postata dal Milan sul proprio profilo Instagram.

Infatti, Rabiot si trova in palestra quando Allegri entra e gli urla, simpaticamente "Vagabondo! Come stai" I due si abbracciano e iniziano a parlare, non nascondendo la reciproca felicità e stima. Tra l'altro, secondo le ultime notizie Rabiot potrebbe anche partire dall'inizio domenica sera contro il Bologna.