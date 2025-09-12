Allegri ritrova Rabiot, il simpatico siparietto tra i due: "Ciao Vagabondo!"
MilanNews.it
Un simpatico siparietto quello tra Adrien Rabiot e mister Massimiliano Allegri, oggi insieme per la prima volta con la maglia del Milan. Il nuovo rinforzo francese infatti, oggi ha svolto il suo primo allenamento a Milanello, stupendo staff e preparatori per le proprie qualità atletiche e fisiche. La simpatica scena tra i due è stata postata dal Milan sul proprio profilo Instagram.
Infatti, Rabiot si trova in palestra quando Allegri entra e gli urla, simpaticamente "Vagabondo! Come stai" I due si abbracciano e iniziano a parlare, non nascondendo la reciproca felicità e stima. Tra l'altro, secondo le ultime notizie Rabiot potrebbe anche partire dall'inizio domenica sera contro il Bologna.
Pubblicità
News
MN - Pauluzzi: "Vedremo come Allegri deciderà di costruire la squadra e se metterà subito titolare Rabiot domenica"
Perchè il Milan? Rabiot: "Qui progetto importante su due-tre-quattro anni, bisogna avere giocatori forti per tornare in Champions"
Cardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un frenodi Luca Serafini
Le più lette
1 Cardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
2 Moretto: "Ecco perchè Theo non è andato all'Atl.Madrid. Dopo l'accordo con il Como a gennaio il rapporto con il Milan si è rotto"
3 L'ex medico del Milan racconta: "Una sera Gullit venne a casa da me e uno dei miei cane lo morse ad un polpaccio"
4 LIVE MN - Rabiot: "Sono pronto per giocare, Allegri mi ha chiamato subito per il Milan. Sicuro di aver fatto la scelta giusta"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pauluzzi (L'Equipe): "Rabiot al Milan: se chiama Allegri… Maignan? Brutto che il capitano sia in scadenza”
Franco OrdineMilan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affare
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com