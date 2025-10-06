Allegri: "Siamo usciti dal campo arrabbiati perchè non siamo riusciti a vincere. Leao? E' indietro di condizione"

Dopo lo 0-0 in casa della Juventus, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di Telelombardia: "La cosa positiva è non aver subito gol e poi anche che siamo usciti dal campo arrabbiati perchè non siamo riusciti a vincere. Leao? E' indietro di condizione. Sta lavorando, sta migliorando, quando sarà al massimo della forma potrà fare una grande stagione.

Se sono rammaricato? Sono dispiaciuto. Nel primo tempo c'è stato equilibrio, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo corso di più, abbiamo mosso la palla più velocemente. La squadra è uscita dal campo arrabbiata perchè dobbiamo fare tanti passi in avanti, tra cui anche il fatto che quando capiamo che l'avversario è in difficoltà bisogna fare meglio".

