La classifica di Serie A dopo sei giornate: Milan terzo dopo le prime due a pari punti
Questa la classifica della Serie A dopo che si è giocata l'ultima partita della sesta giornata, cioè Juventus-Milan 0-0:
Napoli 15
Roma 15
Milan 13
Inter 12
Juventus 12
Atalanta 10
Bologna 10
Como 9
Sassuolo 9
Cremonese 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
