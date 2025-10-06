Gabbia dopo lo 0-0 in casa della Juve: "Dispiace perchè volevamo vincere"

Matteo Gabbia, intervenuto ai microfoni di Telelombardia, ha commentato così lo 0-0 in casa della Juventus: "Dispiace perchè volevamo vincere e quindi non possiamo essere soddisfatti del tutto. E' giusto comunque riconoscere anche il lavoro dell'avversario, la Juve è forte. Dobbiamo prendere le cose positive della serata e analizzare con il mister e il suo staff quello che dobbiamo migliorare, così da arrivare pronti alla prossima partita e ottenere il bottino pieno che è sempre il nostro obiettivo.

La nostra solidità difensiva? Grazie al mister abbiamo preparato bene la partita. Ripeto sempre che la nostra fase difensiva è un lavoro collettivo e quindi, quando non subiamo gol, bisogna fare i complimenti anche agli attaccanti e ai centrocampisti per il lavoro che fanno. Per noi difensori è più facile. Le prossime partite? Non abbiamo fatto nulla, lo sappiamo, dobbiamo continuare a lavorare e fare una grande stagione".

