Milan, da inizio 2024 sette rigori sbagliati su tredici: nessuno peggio del Diavolo nei top5 campionati europei

Milan, da inizio 2024 sette rigori sbagliati su tredici: nessuno peggio del Diavolo nei top5 campionati europeiMilanNews.it
di Enrico Ferrazzi

Quello sbagliato ieri sera da Christian Pulisic contro la Juventus è il quinto rigore fallito dal Milan negli ultimi sette penalty calciati in Serie A. Ma c'è un'altra statistica riportata da Opta che fa ancora più impressione: da inizio 2024, il Diavolo ha infatti sbagliato sette dei 13 rigori calciati in Serie A (il 54%). Si tratta di un record assoluto nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.

Questo il tabellino di Juventus-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A.

JUVENTUS-MILAN 0-0

LE FORMAZIONI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (dal 86’ Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (dal 69’ Thuram), Yldiz (dal 69’ Openda); David (dal 69’ Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners, Zhegrova. All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 63’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez (dal 63’ Leao). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Nkunku. All. Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Note: 53’ Pulisic rigore sbagliato
Ammoniti: 45’ Fofana, 49’ Locatelli, 59’ Bartesaghi, 74’ Gatti.
Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.