Allegri a MTV: "La rabbia dei ragazzi per non aver vinto è un bel segnale"

vedi letture

Al termine della sfida contro la Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "La cosa più positiva è che i ragazzi sono usciti dal campo arrabbiati per non essere riusciti a vincere la partita. E questo è un bel segnale. Prendiamo questo pareggio che va bene per la classifica e soprattutto va bene perchè i ragazzi hanno capito che potevano vincere la partita.

Fase difensiva? Bisogna continuare a lavorare come squadra, non solo con i difensori e i ragazzi lo stanno facendo bene. Bartesaghi? Ha fatto una bella partita sia offensivamente che difensivamente, con grande personalità. E' un giocatore che può solo crescere. In pre-campionato aveva affrontato già due avversari difficili contro Liverpool e Arsenal e aveva già fatto bene lì, quindi oggi ero sereno e tranquillo".

