Gabbia a MTV: "Bartesaghi è ancora molto giovane, ma gioca già come un grande. Nazionale? Sono molto felice"

Matteo Gabbia, intervistato da Milan TV, ha commentato così lo 0-0 contro la Juventus: "C'è sicuramente dispiacere perché ovviamente volevamo la vittoria. Abbiamo creato diverse occasioni per poterla raggiungere, però questo non è successo. Ci sono cose positive che dobbiamo tenere, prendere e continuare a fare e altre in cui dobbiamo migliorare, ma abbiamo tutte le carte in regola per farlo: uno staff preparato, un ottimo mister, dei giocatori che mettono il 100% in settimana per migliorare. Tenendo questo atteggiamento e questa positività negli allenamenti e in tutti i comportamenti che abbiamo, penso che il futuro sia positivo per noi".

Sulla fase difensiva: "Mi sto trovando bene, ovviamente quando non prendiamo gol è qualcosa che non è solo dei difensori, così come quando lo subiamo, ma è un lavoro di tutta la squadra. Vanno fatti i complimenti a tutti i centrocampisti e a tutti gli attaccanti, perché ci danno una grande mano. Dobbiamo mantenere questa nostra caratteristica che siamo riusciti a trovare: mantenere e migliorare penso siano le parole d'obbligo in questo momento della stagione per avere un futuro positivo".

Sulla prestazione di Bartesaghi: "Gli voglio davvero un bene dell'anima perché è un ragazzo eccezionale e un professionista esemplare, si merita una buona prestazione perché si è trovato in una situazione non facile. Non ci dimentichiamo che è ancora molto giovane, ma gioca già come un grande. È una cosa positiva per tutto l'ambiente Milan, soprattutto per la testa che ha, ha voglia di migliorare, è positivo... Sono contento per lui, gli faccio i complimenti, ma sa quello che penso".

Sulla convocazione in Nazionale: "Sono molto contento, voglio ringraziare i ragazzi che sono qua al Milan, senza di loro sarebbe tutto più difficile, ma sono molto felice".

