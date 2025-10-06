Del Piero su Leao: "Deve voler diventare il simbolo del Milan"

vedi letture

Dopo lo 0-0 tra Juventus e Milan, l'ex attaccante bianconero Alessandro Del Piero ha rilasciato queste parole a Sky: "La Juve guadagna un punto, il Milan ha invece buttato via una grande occasione. Poteva dare un segnale importante a sè stesso e agli altri. Oltre al rigore sbagliato ha avuto anche altre chance di segnare. Portare a casa vittorie così può fare la differenza. Il Milan stava meglio e ha preso due giocatori di grande presenza in mezzo al campo come Modric e Rabiot. Il Milan per me ha una squadra forte, ha giocatori importanti. E' da tenere in considerazione per il campionato. Modric e Rabiot stanno togliendo responsabilità.

Leao? Non c'è posto migliore per fare il salto di qualità definitivo perchè al Milan c'è Allegri. Ha giocato mezz'ora ma ha comunque avuto tre occasioni da gol. Poi è stato fuori 40 giorni per infortunio. Deve voler diventare il simbolo del Milan".

