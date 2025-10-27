Allegri su Gimenez: "E' un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan.

Su Gimenez e le difficoltà realizzative:

"Domani può cambiare tutto in un attimo. Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Non è che con la Fiorentina entra e fa bene allora deve giocare. Poi col Pisa non fa una buona partita e allora deve essere tenuto fuori. Uno è bravo o non è bravo. Gimenez è un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan".