Allegri torna allo Stadium da avversario: "Domani conta la partita. Dovremo essere bravi"

vedi letture

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, partita che vedrà il tecnico rossonero tornare allo Stadium da avversario per la prima volta in 10 anni.

E' l'ultima partita prima della sosta. Una sosta positiva sarebbe importante...

"E' una bella partita. Per noi è importante fare un altro passo in avanti contro una squadra che si giocherà lo scudetto fino alla fine. Dovremo essere bravi".

Domani è una partita speciale per lei...

"E' stata una settimana normale per me. Domani conta la partita, i sentimenti ci sono ovviamente dopo 8 anni di Juve, spero di fare 8 anni anche al Milan. Domani è una partita importante contro una squadra che non ha mai perso. Sarà una bella partita da giocare".

Non c'è il rischio che sbaglierai panchina domani?

"No perchè hanno invertito le panchine (ride, ndr). Per me andare in panchina è sempre una grande emozione. Noi dobbiamo restare concentrare sull'obiettivo finale, il Milan deve tornare a giocare la Champions. Per farlo dobbiamo continuare a lavorare, mancano tante partite e tanti punti. Ci saranno anche momenti difficili, noi dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo".