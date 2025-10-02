Allegri torna da avversario allo Stadium: i suoi numeri alla Juventus

vedi letture

Per la prima volta dal 2014 Massimiliano Allegri torna all'Allianz Stadium da avversario. Dopo l'esperienza quadriennale alla guida del Milan, infatti, il tecnico toscano ha allenato in due diverse esperienze la Juventus, la prima dal 2014 al 2019, mentre la seconda dal 2021 al 2024.

Nel corso di questi 8 anni complessivi Allegri ha totalizzato 420 partite, vincendone 271, pareggiandone 75 e perdendone 74. In bianconero si è poi tolto la soddisfazione di arrivare due volte in finale di Champions, perdendo prima contro il Barcellona e poi contro il Real Madrid, vincendo comunque 5 scudetti, 5 Coppa Italia e ben due Supercoppe.