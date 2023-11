Allenamento al mattino a Milanello per il Milan in vista del Frosinone

Come riportato da acmilan.com, il programma del Milan di oggi a Milanello prevede un allenamento al mattino in vista della sfida di sabato contro il Frosinone a San Siro.

Il report di ieri

Prima parte del lavoro in palestra, dove i titolari del match di Champions League hanno effettuato il consueto lavoro defaticante, usciti in campo dopo aver svolto l'attivazione muscolare all'interno, mentre il resto della rosa ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche, prima sul possesso e poi focalizzate sulle conclusioni. Al termine, chiusura con una partitella a ranghi misti con la formazione Primavera su campo ridotto.