Altobelli: "L'Inter è indietro di condizione, si è visto nel derby: il Milan arrivava quasi sempre prima"

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il momento dei nerazzurri che sono reduci dalla sconfitta nel derby contro il Milan: "L'Inter è indietro di condizione, si è visto nel derby: il Milan arrivava quasi sempre prima. Forse sta pesando una preparazione diversa, c'è da arrivare fino a giugno col Mondiale per club. Il campionato però è partito nel segno dell'equilibrio: quando l'equilibrio si spezzerà l'Inter sarà in prima fila. Ne sono sicuro".

LA CLASSIFICA

Milan 11*

Torino 11

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Lazio 7

Atalanta 6

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Parma 5

Como 5

Lecce 5*

Genoa 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2

*una partita in più