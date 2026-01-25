Ambrosini: "Allegri guarda indietro veramente ma è un furbacchione: anche un pareggio potrebbe andare bene"

È tempo di Roma-Milan, il big match che chiuderà la domenica di Serie A Enilive, con una posta in palio molto importante. Nel pre-gara di DAZN, durante la trasmissione Fuoriclasse, l'ex centrocampista e capitano rossonero Massimo Ambrosini ha parlato della sfida soprattutto dalla prospettiva della formazione rossonera di Massimiliano Allegri.

Le parole di Massimo Ambrosini sulle ambizioni di classifica del Milan e sull'importanza della gara dell'Olimpico: "Anche un pareggio potrebbe essere un risultato da non scartare, se è vero che il focus è di guardare indietro e non avanti. Secondo me Max Allegri guarda indietro veramente: però essendo un furbacchione, se dovesse rimanere lì in quella posizione tra tre o quattro giornate, farebbe fatica a continuare a dire che guarda solo dietro".