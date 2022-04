Ambrosini dopo il pareggio fra Napoli e Roma: "Per lo scudetto sono rimaste Milan e Inter"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e attuale commentatore di DAZN, alla fine di Napoli-Roma finita 1-1, ha parlato della lotta scudetto dicendo: “Per lo scudetto sono rimaste in due, Milan e Inter. I sogni scudetto del Napoli finiscono stasera. La lotta a tre per il titolo perde una concorrente. È impossibile che il Napoli possa rientrare nella lotta scudetto dopo la sconfitta contro la Fiorentina e il pareggio di stasera”.