Ambrosini: "I due gol del Milan sono prodezze che hanno coinvolto un giocatore in particolare, Reijnders"

Nel post partita di Milan-Como Massimo Ambrosini ai microfoni di DAZN ha commentato i due gol della formazione di Sergio Conceiçao elogiando la qualità che giocatori come Tijjani Reijnders ci hanno messo per permettere al Diavolo di rimontare una partita difficilissima:

"Nel secondo tempo il Como ha subito delle iniziative del Milan che è riuscitp un po' a pareggiare il predonimio del campo, che poi ha dovuto fare due prodezze. Perché per venire a capo ha dovuto fare due prodezze. I due gol del Milan sono due gol di altissima qualità che hanno coinvolto un giocatore in particolare, Reijnders, che è entrato in entrambi i gol, ma anche chi nel primo caso ha concluso, Pulisic, e chi nel secondo ha rifinito, Abraham, hanno fatto altrettante belle giocate".