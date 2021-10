Ambrosini: "Non penso che il Milan possa subire il contraccolpo di Porto, la squadra ha orgoglio"

Massimo Ambrosini, ex rossonero ed oggi opinionista, ha parlato a DAZN del momento del Milan fra Champions e Serie A: “Sentire l’allenatore del Milan ammettere che la propria squadra ha giocato male è una novità, non glielo abbiamo mai sentito dire nell’ultimo anno e mezzo. Penso che in Europa il Milan abbia sbagliato una sola partita, quella con il Porto. Quella con l’Atletico è stata talmente strana che non si può classificare, e con il Liverpool ci può stare di far fatica. Per il resto non penso che possa subire il contraccolpo, anzi. L’orgoglio che ha mostrato questa squadra nel corso di questo periodo secondo me farà sì che la partita di stasera venga interpretata come un rilancio”.