Ambrosini: "San Siro con il tifo è una roba che per chi gioca conta troppo”MilanNews.it
Oggi alle 00:10News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan vince contro il Napoli e lo fa nella splendida cornice di un San Siro carico e pulsante, con il tifo organizzato che è tornato a cantare per tutta la durata del match. Massimo Ambrosini, nel post partita su DAZN, parla di quanto sia importante questo aspetto:

Un San Siro che torna ad essere protagonista anche a livello di tifo: “È un peccato quando accadeva il contrario. San Siro con il tifo è una roba che per chi gioca è una variabile che conta troppo”.