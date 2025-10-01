Ambrosini: "San Siro con il tifo è una roba che per chi gioca conta troppo”
Il Milan vince contro il Napoli e lo fa nella splendida cornice di un San Siro carico e pulsante, con il tifo organizzato che è tornato a cantare per tutta la durata del match. Massimo Ambrosini, nel post partita su DAZN, parla di quanto sia importante questo aspetto:
Un San Siro che torna ad essere protagonista anche a livello di tifo: “È un peccato quando accadeva il contrario. San Siro con il tifo è una roba che per chi gioca è una variabile che conta troppo”.
