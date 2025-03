Ambrosini sul Milan: "Questa squadra deve arrivare alla fine sapendo di aver commesso degli errori ma senza rimpianti"

vedi letture

Nel pre partita di Milan-Como Massimo Ambrosini ha parlato della formazione di Sergio Conceiçao ai microfoni di DAZN dicendo la sua su quello che i rossoneri devono fare per completare nel migliori dei modi questo finale di stagione:

"Questa squadra deve arrivare alla fine di questo campionato sapendo di aver commesso degli errori ma non deve avere rimpianti. Per non avere ulteriori rimpianti deve arrivare alla fine partendo da oggi con un atteggiamento che la faccia arrivare in fondo e dire: "Oh ci abbiamo provato!", anche perché l'obiettivo di arricare in Champions è oggettivamente complicato".