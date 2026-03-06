Ambrosini sul ricordo più bello: “Nel riscaldamento di Milan-Manchester mi sono emozionato. Poi l’arrivo a Milanello”

Ambrosini sul ricordo più bello: “Nel riscaldamento di Milan-Manchester mi sono emozionato. Poi l’arrivo a Milanello”MilanNews.it
Oggi alle 21:30News
di Andrea La Manna

Nell'ultima puntata di Legends road, format di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così di alunni momenti della sua carriera. Queste le sue parole:

Sul ricordo più bello - "Le vittorie sono quelle che ti rimangono ma se devo darti un flash della mia vita sportiva ti dico il giorno in cui sono entrato a Milanello. Quello mi provoca qualcosa, più delle vittorie. È un'emozione diversa. Quello che più mi sento mio è quello, il distacco dalla famiglia, l'arrivo in una realtà enorme, i genitori che mi lasciano li e se ne vanno. La macchina dei genitori che va è il ricordo più vivo che ho della mia carriera. Il secondo mentre faccio stretching nel riscaldamento di Milan-Manchester perchè li mi sono emozionato. Lo stadio così, la partita, è un ricordo abbastanza chiaro. La mia memoria è selettiva. Un'altra è l'entrata in campo a Manchester, noi avevamo la curva del Milan sopra, mi ricordo il boato della gente"