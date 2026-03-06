Ambrosini sul ricordo più bello: “Nel riscaldamento di Milan-Manchester mi sono emozionato. Poi l’arrivo a Milanello”

Nell'ultima puntata di Legends road, format di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così di alunni momenti della sua carriera. Queste le sue parole:

Sul ricordo più bello - "Le vittorie sono quelle che ti rimangono ma se devo darti un flash della mia vita sportiva ti dico il giorno in cui sono entrato a Milanello. Quello mi provoca qualcosa, più delle vittorie. È un'emozione diversa. Quello che più mi sento mio è quello, il distacco dalla famiglia, l'arrivo in una realtà enorme, i genitori che mi lasciano li e se ne vanno. La macchina dei genitori che va è il ricordo più vivo che ho della mia carriera. Il secondo mentre faccio stretching nel riscaldamento di Milan-Manchester perchè li mi sono emozionato. Lo stadio così, la partita, è un ricordo abbastanza chiaro. La mia memoria è selettiva. Un'altra è l'entrata in campo a Manchester, noi avevamo la curva del Milan sopra, mi ricordo il boato della gente"