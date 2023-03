Amichevole, Germania-Perù 2-0: panchina per il rossonero Malick Thiaw

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Germania del commissario tecnico Flick ha battuto per 2-0 la nazionale peruviana allenata da Reynoso in amichevole, grazie alla doppietta firmata Fullkrug. Nel match andato in onda alla Mewa Arena di Magonza, però, non ha preso parte Malick Thiaw, difensore centrale del Milan e della selezione tedesca, restato in panchina per tutti i 90' minuti di gioco.