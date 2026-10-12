Amorim: "Imbattuti in campionato? No, abbiamo buttato comunque punti"

Ruben Amorim deluso dal pareggio in casa del Sassuolo e dagli altri due pareggi di questo inizio stagione nel campionato di Serie A

Il Milan trova il terzo pareggio in sei gare di Serie A: oltre alle vittorie con Torino, Venezia e Lecce, oggi è arrivato il pari con il Sassuolo, dopo quelli con Juventus e Lazio. Questo vuol dire che i rossoneri sono ancora imbattuti in campionato. Un dato che però non sazia il tecnico rossonero Ruben Amorim che in conferenza stampa, dalla pancia del Mapei Stadium, ha dimostrato di non tener particolarmente in considerazione questa statistica, specialmente considerando i tanti pareggi.

Il commento di Ruben Amorim sul fatto di essere imbattuto in campionato: "Tutte le partite sono importanti qui. Nell'ultimo lavoro che ho avuto facevo male in campionato ma vincevo in Europa, Per me essere imbattuto non significa nulla. A me non interessa. Per me oggi ho perso. Non voglio essere l'imbattuto ma che perde comuque punti, perché 3 pareggi sono 3 punti, quindi è come se avessi vinto una partita e persa due. Dobbiamo vincere, e lo faremo. E non siamo imbattuti, perché abbiamo comunque buttato punti".