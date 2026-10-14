Amorim rinnova la fiducia nei giovani e svela quando giocheranno Camarda e Comotto

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Ruben Amorim ha da poco parlato nella conferenza stampa pre-partita di Salisburgo Milan, match in programma domani alle ore 18:45. Di seguito un estratto delle sue parole.

Se dovesse giocare Camarda cosa hai visto in lui? È pronto?

"Nessuno sa nulla di un giocatore se non lo fai giocare: questa è la questione principale. Camarda sta facendo benissimo, si è guadagnato il posto durante la preparazione estiva, ha fatto il suo lavoro e avrà la sua opportunità. Si vede che abbiamo strutturato la rosa in modo da lasciare spazio a questi giovani ragazzi: Cisse sta già giocando, Camarda ha fatto qualche minuto, Comotto in questo momento non sta giocando, ma dobbiamo far giocare questi ragazzi perché a volte ti riservano una sorpresa, visto che fanno parte della rosa e lavorano allenandosi ogni giorno con gli altri giocatori. Quindi devono farsi trovare pronti per le partite, e quello che vedo è che lui è pronto a scendere in campo, è davvero fiducioso e ama giocare per il Milan. Anche questo è molto importante per me, ed è un’opzione in più per domani”.