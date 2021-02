Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Nicola Amoruso ha parlato del possibile cammino di Milan e Roma in Europa League. Queste le sue parole: "Roma e Milan possono arrivare in fondo. Queste due squadre giocano un grande calcio in Italia e possono dimostrare tanto in Europa League. E' una competizione che non possono sottovalutare e possono arrivare fino in fondo"