Anche Fabregas va di corto muso (e di rigore): 1-0 del Como all'Udinese

vedi letture

Con un rigore di Da Cunha nel primo tempo, il Como batte 1-0 l'Udinese nell'anticipo delle 12:30 della 18esima giornata di Serie A.

LA PARTITA

Primo tempo

In una giornata soleggiata e senza una nuvola ma dal freddo pungente, il Como si è ripresentato al Sinigaglia e davanti ai suoi tifosi per la prima volta nel 2026 e dopo tre trasferte di fila contro l’Udinese. Fabregas da un lato ha lasciato fuori Nico Paz (non al meglio) e alzato Da Cunha alle spalle di Douvikas, piazzando Caqueret al fianco di Perrone, mentre Runjaic ha puntato forte sul tandem offensivo Davis-Zaniolo per provare a scardinare la difesa biancoblù. Primo tempo tuttavia piuttosto sterile da parte dei bianconeri, assediati in lungo e in largo dai biancoblù con le percussioni di Jesus Rodriguez e compagni. Finché un’ingenuità di Piotrowski in trattenuta su Moreno in area ha servito su un piatto d’argento a Da Cunha il rigore dell’1-0 che ha fatto pendere la bilancia in favore del Como. Un solo squillo di Zaniolo contro la saetta di Rodriguez e la deviazione a vicino di Perrone l’ulteriore conferma degli ottimi primi 45 minuti dei padroni di casa che hanno chiuso in vantaggio all’intervallo.

Secondo tempo

La ripresa si è aperta con un brivido lungo la schiena di Butez con un erroraccio di Kempf ad aprire un’autostrada per Ekkelenkamp, ma a tu per tu con il portiere avversario ha piazzato palla a lato. Gettata un’occasione colossale per pareggiare, l’Udinese ha mostrato una reazione positiva e concreta alla ricerca del gol del pari sfiorato per un attimo con Zaniolo pescato però in fuorigioco. Dieci minuti abbondanti di blackout del Como che poi si è risvegliato all’ora di gioco con una traversa clamorosa di Douvikas da ottima posizione. Da quel momento in avanti la partita si è spenta, perdendosi in falli e ritmi blandi, seppur con l'ingresso ottimo di Kuhn a far retrocedere l'Udinese per impedire brutte sorprese nel finale. Missione compiuta: i lariani si prendono i primi tre punti del 2026 e accorciano a -2 la Juventus al sesto posto.