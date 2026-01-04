La classifica di Serie A dopo gli anticipi: Juve e Roma rallentano e si distanziano dal Milan

Si riporta così la classifica di Serie A aggiornata: per il Milan preziosi i risultati di Juventus e Roma.

Milan 38 pt

Inter 36

Napoli 34

Juventus 33

Roma 33

Como 30

Bologna 26

Atalanta 25

Lazio 24

Sassuolo 23

Udinese 22

Cremonese 21

Torino 20

Parma 18

Cagliari 18

Lecce 17

Genoa 15

Verona 12

Pisa 12

Fiorentina 9

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari 0-1 Milan

03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese 1-0

03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa 1-1

03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma 1-1

03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce 1-1

03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma 1-0

04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN

04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN

04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY

04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN

CAGLIARI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Diciamo - ha spiegato Massimiliano Allegri a SkySport nel post Cagliari-Milan - che nel primo tempo pronti e via, abbiamo subito tre tiri in porta. In quei momenti lì bisogna stare ordinati, le partite durano 100 minuti. Nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti: dovevamo assolutamente fare il secondo gol, abbiamo avuto tante situazioni di ultimo passaggio in cui dovevamo fare meglio. Leao quando è in mezzo al campo è più vivo nel gioco: quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta ed esce dalla partita, invece da centravanti no, avendo qualità e caratteristiche per farlo fa bene. La condizione è ancora da trovare. Scudetto? Troppo presto, ci sono 5 squadre in 3-4 punti. Vincere e non subire gol era molto importante. Già con il Verona la squadra era rimasta ordinata. Bisogna continuare a lavorare e sappiamo che è molto difficile arrivare in fondo: recuperiamo i gicoatori come condizioni. Lo spirito della squadra è buono: se manca uno o l'altro, non si sente la mancanza. La squadra gioca da squadra. In difesa stanno migliorando tutti, giocare nel Milan non è semplice: De Winter, Bartesaghi, Estupinan, Tomori che è migliorato fisicamente, Gabbia che è rientrato. Stanno migliorando soprattutto singolarmente, nelle situazioni difensive. Già contro il Verona De Winter e Pavlovic avevano fatto una buona partita. Stanno migliorando nelle letture dentro l'area, De Winter ha tolto tre palle importanti dentro l'area. Noi ora giocheremo l'8, poi l'11 e poi il 15 e poi il 18, quindi il 25 e l'1 a Bologna. A italiano non andavo bene ma in matematica... (ride, ndr) Era importante giocare il 2, poi quando ci dicono di giocare noi giochiamo. Tanto il calendario non possiamo cambiarlo: bisogna recuperare e pensare alla paritta di giovedì contro il Genoa che è una squadra noiosa".