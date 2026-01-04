Repubblica: "Leao supera la prova del 9: Allegri lo ha trasformato nel centravanti che voleva"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Leao supera la prova del 9: Allegri lo ha trasformato nel centravanti che voleva". Venerdì a Cagliari, il portoghese è stato ancora una volta decisivo, segnando al primo tiro in porta. Nel nuovo ruolo di centravanti, il numero 10 milanista funziona e a dirlo sono anche i numeri: un gol ogni 121'.

Dopo la gara contro il Cagliari, decisa proprio da una rete del portoghese, Max Allegri ha parlato così a Sky della posizione in campo di Leao: "Quando è in mezzo al campo è più vivo nel gioco: quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta ed esce dalla partita, invece da centravanti, avendo qualità e caratteristiche per farlo fa bene. La condizione è ancora da trovare".