Anche il Milan si iscrive alla corsa per Chalobah del Chelsea: il giocatore piace in Europa

Come riportato dal Mirror, il Chelsea ha messo sul mercato Trevoh Chalobah, difensore centrale inglese classe 1999. Come riferito, i blues vogliono portare a termina la sua cessione nei prossimi mesi poiché è ansioso di intraprendere una nuova sfida e di rimettersi in gioco. Il Chelsea, tuttavia, potrebbe essere costretto ad abbassare il prezzo inizialmente richiesto nelle ultime sessioni di mercato estivo e intvernale per assicurarsi un acquirente

Tra i tanti club europei, quelli più interessati sono Inter, Milan e RB Lipsia, che restano potenziali acquirenti per il giocatore, avendo precedentemente esplorato le condizioni di un accordo nei mesi scorsi.