Anche Mediaset chiede lo sconto a Dazn per l'esclusiva della raccolta pubblicitaria

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo che La Stampa, nella giornata di ieri, aveva riferito che Tim voleva rivedere al ribasso il suo accordo con Dazn da 340 milioni di euro all'anno, nella mattinata di oggi Verità&Affari riporta come anche Mediaset, che possiede l'esclusiva per la raccolta pubblicitaria sul calcio, voglia chiedere uno sconto al servizio di streaming che ha l'esclusiva del campionato di Serie A. Tutto questo è dovuto dagli scarsi risultati fatti registrare da Dazn negli ultimi due anni sia per quanto riguarda gli abbonati che per quanto concerne i risultati in generale.