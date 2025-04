Anche oggi un singolo striscione per la Sud: "Solo per la maglia"

È arrivato il momento della verità per la stagione del Milan, i rossoneri si stanno giocando la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter e cercano l'accesso alla finalissima di Roma dopo l'1-1 dell'andata. Per il Diavolo l'ultimo appiglio per provare a rendere meno amara una stagione che ha assunto da tempo caratteri disastrosi.

Oggi i tifosi rossoneri, essendo in casa l'Inter, sono in minoranza. La Curva Sud è come sempre presente e anche in quest'occasione ha esposto un solo striscione, che da diverso tempo decora il settore dedicato al tifo organizzato: "Solo per la maglia".

Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Martinez, de Vrij, Bisseck, Bastoni; Darmian, Barella, Asslani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. A disp.: Sommer, Di Gennaro, Arnautovic, Correa, Acerbi, Frattesi, Calhanoglu, Pavard, Carlos Augusto, Berenbruch, Cocchi, Zalewski. All. Simone Inzaghi

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp: Sportiello, Torriani, Gimenez, Loftus-Cheek, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.