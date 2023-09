Angioni: "Il cambio di Giroud doveva essere una certezza: Jovic è una scommessa"

Carlo Angioni, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto sulle colonne della rosea per parlare della situazione in attacco del Milan. La questione gira completamente sul ruolo di vice Giroud: "Giroud a quasi 37 anni non può più essere l’indispensabile, il suo cambio doveva essere una certezza. E invece Jovic una scommessa: talento sì, ma continuità persa tra Real Madrid e Firenze dopo il botto fatto all’Eintracht Francoforte".