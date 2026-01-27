Anti-Inter? Colonnese sicuro: "Il Milan. Allegri abile e scaltro: è temibile"

Terminata la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive, le cose sono un po' cambiate in vetta specialmente per l'Inter che ha allungato sulla concorrenza, portandosi a cinque punti di vantaggio rispetto al Milan secondo. Con Roma, Napoli e Juventus che inseguono, il Como non lontano, la domanda della settimana è: chi potrà essere davvero l'anti-Inter? A dare una risposta, tra gli altri, ci ha provato anche l'ex calciatore Francesco Colonnese, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà.

Milan e Juve, chi convince di più come anti-Inter?

"Il Milan. Perchè gioca una volta a settimana, Allegri è abile, scaltro, è lì ed è temibile. C'è uno scontro diretto ancora da giocare. Il Napoli ha 9 punti e non sono pochi, la Juve 10".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52

Milan 47

Roma 43

Napoli 43

Juve 42

Como 40

Atalanta 35

Bologna 30

Lazio 29

Udinese 29

Sassuolo 26

Cagliari 25

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Verona 14

Pisa 14