Anti-Inter? Colonnese sicuro: "Il Milan. Allegri abile e scaltro: è temibile"
Terminata la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive, le cose sono un po' cambiate in vetta specialmente per l'Inter che ha allungato sulla concorrenza, portandosi a cinque punti di vantaggio rispetto al Milan secondo. Con Roma, Napoli e Juventus che inseguono, il Como non lontano, la domanda della settimana è: chi potrà essere davvero l'anti-Inter? A dare una risposta, tra gli altri, ci ha provato anche l'ex calciatore Francesco Colonnese, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà.
Milan e Juve, chi convince di più come anti-Inter?
"Il Milan. Perchè gioca una volta a settimana, Allegri è abile, scaltro, è lì ed è temibile. C'è uno scontro diretto ancora da giocare. Il Napoli ha 9 punti e non sono pochi, la Juve 10".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 29
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14
Pisa 14
