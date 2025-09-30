Aperta la vendita per Milan-Pisa, in programma il 24 ottobre

vedi letture

Il Milan torna ad affrontare il Pisa quasi 25 anni dopo l’ultima volta. I rossoneri, infatti, ospiteranno i toscani venerdì 24 ottobre alle 20.45 nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie A. L'ultimo precedente giocato a San Siro risale al gennaio 1991: successo milanista per 1-0 firmato da una rete di Daniele Massaro.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Pisa sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 30 settembre alle ore 23.59 di giovedì 2 ottobre, ciascun abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di mercoledì 1 ottobre alle 23.59 di giovedì 2 ottobre, ogni possessore di CRN Card richiesta tramite AIMC può acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC, con listino dedicato.

Vendita Libera: dalle ore 15.00 di venerdì 3 ottobre e fino a esaurimento delle disponibilità, con la possibilità per ciascun tifoso di acquistare fino a 4 biglietti.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Pisa parte da 9€, già dalla fase abbonati. Sempre a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire della tariffa speciale da 9€ in determinati settori.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Pisa ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili.