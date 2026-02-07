Aquilani su Cissè: "Catanzaro deve esserne orgogliosa. Ha mostrato qualità evidenti"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Reggiana, il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ha parlato anche di Alphadjo Cisse, classe 2006 e stella della formazione calabrese che nel corso dell'appena conclusosi calciomercato ha firmato con il Milan per quasi 10 milioni di euro:

"Parliamo di un ragazzo di 18 anni che dalla Primavera del Verona arriva a essere acquistato da una società come il Milan. Catanzaro deve esserne orgogliosa. Con lui c’è stato un percorso non solo tecnico, ma umano: è sempre stato impeccabile e ha mostrato qualità evidenti".