Settore Giovanile, ecco il programma del week end rossonero
Un altro fine settimana ricco di impegni attende il Settore Giovanile rossonero, pronto a scendere in campo tra PUMA House of Football e trasferte di prestigio. Dal big match della Primavera maschile contro la Lazio all’esordio stagionale delle Under femminili, tra cui spicca il Derby delle Under 15, passando per le sfide in casa del Monza e gli appuntamenti domenicali di Under 17 e Primavera Femminile. Saranno due giorni intensi all'insegna della crescita, della competizione e dei valori rossoneri.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 7 FEBBRAIO
PRIMAVERA MASCHILE: 24ª giornata, Milan-Lazio, ore 13.00 - PUMA House of Football
UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Pro Sesto, ore 16.00 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Inter, ore 16.00 - PUMA House of Football
DOMENICA 8 FEBBRAIO
UNDER 15: 17ª giornata, Monza-Milan, ore 11.00 - CS Silvio e Luigi Berlusconi, Monza
UNDER 16: 17ª giornata, Monza-Milan, ore 15.00 - CS Silvio e Luigi Berlusconi, Monza
UNDER 17: 18ª giornata, Milan-Mantova, ore 15.00 - PUMA House of Football
PRIMAVERA FEMMINILE: 14ª giornata, Cesena-Milan, ore 16.00 - Stadio Comunale "Gatteo Mare", via Rubicone 87, Gatteo Mare (FC)
