La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: Verona e Pisa restano ultime
E' iniziata ieri la 24esima giornata di Serie A, con il pareggio tra Verona e Pisa (prossimo avversario dei rossoneri). Questa la classifica aggiornata:
1. Inter 55
2. Milan 50
3. Napoli 46
4. Juventus 45
5. Roma 43
6. Como 41
7. Atalanta 36
8. Lazio 32
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 26
14. Cremonese 23
15. Parma 23
16. Genoa 23
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19.Pisa 15*
20. Hellas Verona 15*
Una gara in più *
